EINDHOVEN - 'Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.' Wij Brabanders houden er wel van: een papieren kaartje op de deurmat in de decembermaand. Niets ‘Merry Christmas’ op Whatsapp of ‘Een gelukkig 2018’ in de mail. Papier! Dat willen we.

Althans, dat blijkt uit de Vraag van vandaag op de website van Omroep Brabant. Al 1495 mensen hadden zondagavond de poll ingevuld. De vraag luidde: heb jij kerstkaarten verstuurd dit jaar? 36 procent van de mensen stemden voor het antwoord 'Jazeker, dat hoort er toch bij!'



Moetje

Toch blijkt het schrijven van een kerstkaart soms ook een 'moetje'. 27 procent van de Brabanders stuurt alleen een kaartje naar mensen die hem of haar ook een kaart hebben gestuurd. 22 procent stuurt helemaal niets en de rest houdt het op een kerstgroet via mail of sociale media.