EINDHOVEN - Het zou een hoogtepunt moeten zijn voor sushi-liefhebbers, maar het sushifestival in Eindhoven is niet helemaal volgens plan verlopen. Op Facebook zijn veel mensen ontevreden over de organisatie en door een miscommunicatie stonden veel van hen zondag voor een gesloten deur.

Dat laatste had te maken met het feit dat het festival eerst twee dagen zou duren, later is dit veranderd naar één dag. Bezoekers die dit niet wisten krijgen hun geld terug aldus de organisatie: "Gasten hebben hiervoor op 13 december een mail ontvangen, echter hebben blijkbaar niet alle gasten deze e-mail 'helaas' ontvangen. Uiteraard krijgen gasten een refund!" zo laat het festival weten op Facebook.



LEES OOK: Pesthekel aan kerst? Grootste sushifestival van Europa komt naar Brabant tijdens de feestdagen



Vieze tafels

Helaas haalt deze mededeling niet alle kou uit de lucht. Ook mensen die op zaterdag kwamen en dus wel naar binnen konden zijn niet allemaal tevreden... vrijwel alle reacties op Facebook zijn negatief.



"Als sushi-liefhebber dachten mijn zoon en ik een gezellige middag rond te kunnen brengen in het Klokgebouw. Na het zien van de prijzen en de drukte hebben we na welgeteld 15 minuten het Klokgebouw verlaten om vervolgens heerlijk sushi te gaan eten in de stad. Shame on you!" schrijft Peggy.



Heineken in Brabant

Reno denkt er hetzelfde over: "Sfeerloos, druk, rijen, ongezellig, duur (waarom entree?), weinig en vieze tafels, overvolle afvalbakken. Nee dit was 'm niet." Simone vult aan: "Zwaar teleurstellend, duur en druk dus ook SNEL weer weg. Had niks van een festival, veel te veel foodtrucks. Thuis heerlijk sushi besteld dus toch nog lekker gegeten! En dat ze Heineken durven serveren in Brabant!"



Eerder kon een sushifestival in Amsterdam, van dezelfde organisatie als de Eindhovense editie, ook al op de nodige kritiek rekenen. Er was zondagavond niemand van het festival bereikbaar voor commentaar.