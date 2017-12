GILZE EN RIJEN - Je ene kind woont in Nieuw-Zeeland en je andere kind staat op het punt om te emigreren naar Australië. Dat is het lot van de ouders van Nina en Donald uit Rijen. Nina schreef een brief aan het liefdesprogramma All You Need Is Love om nog één kerst allemaal bij elkaar te zijn, voordat ook haar broer vertrekt naar de andere kant van de wereld.

Vier jaar geleden ging Nina naar Nieuw-Zeeland. "In Kaikoura vond ik de mooiste plek op aarde en de rust", vertelt Nina zondagavond in het televisieprogramma aan 'Dr. Love' Robert ten Brink. "Ik had er geen behoefte aan, ik zag de meerwaarde niet. Totdat ik Heath ontmoette."



Inmiddels woont het liefdeskoppel samen in Christchurch. En die vlam moet natuurlijk wel de Brabantse familie leren kennen. Dus schreef Nina een brief van maar liefst negen pagina's. Ten Brink vloog Nina en Heath naar Nederland, zette hen in de kerstbus en reed de twee naar Nina’s ouderlijk huis in Rijen.Daar wachtten broer Donald en de nietsvermoedende ouders. Ze waren net foto’s aan het kijken van hun dochter. "Ik ben een beetje verbijsterd", zei vader toen hij de deur open deed. De tranen vloeiden al in de woonkamer, want eindelijk zouden ze hun dochter weer in hun armen kunnen sluiten.Samen met de hond en broer Donald op zijn sokken renden de ouders van Nina naar buiten, waar iedereen elkaar in de armen sloot. "Weet je nog, elk jaar?", zei Nina’s moeder snikkend. "Altijd All You Need Is Love met tissues op de bank."De All You Need Is Love kerstspecial werd kerstavond voor de 26e keer uitgezonden. De uitzending duurde drieëneenhalf uur, de langste editie ooit.