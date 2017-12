TILBURG - Een sushi-koerier op een scooter is in de nacht zondag op maandag gewond geraakt na een botsing met een fietser. Dat gebeurde kort na middernacht op de Oude Lind in Tilburg.

Bij het inhalen raakten de scooterrijder en de fietser elkaar. De scooterrijder ging daarbij flink onderuit.



Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.