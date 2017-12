VENHORST - In een huis aan de Wanroijseweg in Venhorst in de gemeente Boekel heeft zondagnacht rond halfdrie een uitslaande brand gewoed. De brand werd ontdekt door een van de kinderen. Het kind waarschuwde meteen de ouders.

De vlammen sloegen uit het dak van het vrijstaande huis. De brandweer was snel bij de brand en had het vuur in korte tijd onder controle. Volgens een omstander is een pijp van de kachel er de oorzaak van dat het dak vlam heeft gevat. Het huis liep roet- en rookschade op. Bij de brand raakte niemand gewond.