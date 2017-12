Bestuurder uit auto gehaald na aanrijding op spoor, weer treinen tussen Bergen op Zoom en Vlissingen

BERGEN OP ZOOM - In Krabbendijke (Zeeland) is op de ochtend van eerste kerstdag een aanrijding geweest tussen een auto en een trein. De automobilist is uit de auto gehaald.

Hij of zij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.



Het ongeluk gebeurde op de spoorlijn Roosendaal - Vlissingen. Door de botsing reden er enige tijd geen treinen tussen Bergen op Zoom en Kruiningen-Yerseke.