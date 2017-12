Snorfietser reed zonder licht, zonder rijbewijs en was 'behoorlijk dronken'

SCHIJNDEL - Bij een controle zondagnacht in Schijndel is een 17-jarige jongen op een snorfiets aangehouden. De jongen reed zonder licht, zonder rijbewijs en behoorlijk dronken op zijn snorfiiets. Dat meldt wijkagent Ger Roumen op Twitter.

Volgens de wijkagent blies de jonge bestuurder een promillage van 2,2. Dit is elf keer de toegestane hoeveelheid van 0.2 voor jonge bestuurders.



De snorfiets is in beslag genomen. Daarnaast kreeg de bestuurder een proces-verbaal.