Van sterrenrestaurant naar ziekenhuiskeuken: 'Met minder geld toch iets leuks maken, ook met kerst'

VELDHOVEN - Terwijl een groot deel van Brabant de komende uren feestelijk aanschuift bij het kerstdiner, is het voor de patiënten in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven helaas niet zo’n feest. Toch hoeft het geen somber verhaal te zijn, want kok Maurice Saive en diëtist Ank Westendorp maken er toch iets feestelijks van. Wij namen een kijkje in de keuken, tijdens de voorbereidingen.

"Er wordt vaak spannender over gedaan dan dat het is", vertelt Maurice over koken voor de patiënten in het ziekenhuis. Eerder werkte hij onder meer in het sterrenrestaurant De Karpendonkse Hoeve, maar in het MMC is hij ook helemaal op zijn plek: "De uitdaging is om met een kleiner budget toch weer iets leuks te maken, passend bij de doelgroep".



Bijzondere dagen

Diëtist Ank Westendorp vertelt dat de meeste mensen in het ziekenhuis gewoon alles mogen eten. "De koekjes tussendoor, het sneetje kerstbrood, daar kan iedereen in het ziekenhuis wel aan meedoen."



Zo'n vijf procent van de patiënten moet zoutarm, glutenvrij, lactosenvrij of gemalen eten. Maar ook dan wordt er iets mooit van gemaakt: "Kerst, dat zijn voor iedereen bijzondere dagen. Dat is niet anders voor mensen die een dieet moeten volgen".



Een mooie mix

Wat er met kerstmis op het menu staat in het ziekenhuis? Als lunch een garnalencocktail, en als diner een varkenshaasje met champignonsaus, verse roseval aardappeltjes, een mooie mix van bloemkool en broccoli en een feestelijk toetje.



Westendorp: "Liever genieten van iets kleins, dan dat je overdadige porties eet en er niet van geniet".