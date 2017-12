Gezocht: onbekende man die op kerstochtend de huisartsenpost in Breda belde

BREDA - Een bijzondere oproep van de politie. Er wordt gezocht naar een Rotterdammer die zondag met de huisartsenpost in Breda belde en daarna spoorloos verdween.

De man belde rond vier uur in de vroege ochtend van eerste kerstdag naar de huisartsenpost. Hij zei uit Rotterdam te komen en dat hij medische hulp nodig had.



IKEA

De man was op een onbekende plaats afgezet door vrienden, die verder Breda zouden zijn ingereden.



Hij vertelde bij een snelweg te staan en in de verte de IKEA en het Van der Valk Hotel te zien.



Onvindbaar

Hierna werd de verbinding verbroken. Omdat de man aangaf medische hulp nodig te hebben, zijn de hulpdiensten hem gaan zoeken. Ze konden hem echter nergens vinden.



Daarom willen ze nu graag in contact komen met de man. Mensen die meer weten wordt gevraagd te bellen met de politie op 0900-8844.