Dode vrouw (58) in Tilburg door misdrijf om het leven gekomen

TILBURG - De politie gaat ervan uit dat de vrouw die zaterdagavond dood werd gevonden in de Hoogvensestraat in Tilburg door een misdrijf om het leven is gekomen. Volgens verschillende bronnen gaat het om de 58-jarige Hennie de Laat uit Tilburg. De politie wil dat niet bevestigen.

Een voorbijganger vond de vrouw zaterdagavond tegen tien uur. De hulpverleners stelden korte tijd later vast dat ze was overleden. Hoe de vrouw om het leven is gekomen staat nog niet vast.



Wapen

Het lijkt er op dat er een wapen is gebruikt, want politiemensen hebben direct nadat de vrouw is gevonden de buurt uitgekamd en zelfs op de daken van de schuurtjes en in de tuinen gezocht. Volgens de politie zijn er 'verschillende voorwerpen veiliggesteld'. Die worden allemaal onderzocht. Beelden van bewakingscamera’s in de buurt worden ook bekeken.



Naar verwachting is woensdag bekend wat de doodsoorzaak is. Op de plek waar de vrouw werd gevonden zijn bloemen neergelegd.



LEES OOK: ME'ers zoeken aanwijzingen na vondst dode vrouw in Tilburg