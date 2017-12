Jessica, Jasper en de kinderen voor Helemaal Het Einde naar Kaapverdië: 'Misschien een hostel?'

GEERTRUIDENBERG - De familie Beerens die binnenkort Geertruidenberg verruilt voor Kaapverdië kan niet wachten tot het tv-programma begint. “Onze koffers zijn ingepakt, dus laat maar komen”, zegt Jessica tegen Marieke Elsinga, presentatrice van het programma ‘Helemaal Het Einde’.

Voor RTL Bouvelard bezocht Elsinga de drie families die alles achterlaten en een jaar de tijd krijgen om met hun kinderen een nieuw bestaan op te bouwen in de eilandengroep voor de westkust van Afrika. Het wel en wee van de families wordt gevolgd door camera’s van RTL.



Jessica (32) en Jasper (36) verkassen samen met hun kinderen - de tweeling Floor en Britt (7) en Joep (4) – naar Kaapverdië. Met een tent, een stuk grond en een startkapitaal moeten zij een nieuw bestaan op gaan bouwen. “Twee weken geleden had ik nog ontzettend veel stress. Maar nu hebben we zoiets van: Laat maar komen”, vertelt Jessica.

Hoe het gezin hun nieuwe toekomst vorm gaan geven is nog niet duidelijk. Jasper: “Het hangt van waar we precies terechtkomen. Ik laat het maar op me afkomen.” Jessica laat zich ontvallen dat ze graag een hostel of bed & breakfast zou willen beginnen. “Dan kom je nog eens in contact met andere mensen”, zegt ze.De eerste uitzending van Helemaal Het Einde is te zien op maandag 8 januari.