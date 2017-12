Moeder schrijft boek over verdwenen Jelle Leemans: 'De gruwel in uw hoofd stopt nooit'

EINDHOVEN - De moeder van Jelle Leemans uit België heeft een boek geschreven over haar zoon. Jelle verdween vier jaar geleden toen hij op weg was van het Belgische Rumst naar Roosendaal. Zijn trip had vermoedelijk te maken met een drugsdeal. Sinds die tijd is Jelle verdwenen. Het vermoeden bestaat dat hij is vermoord.

De afgelopen jaren doorzocht de Brabantse politie regelmatig plekken in Brabant zoals een heidegebied bij Schijf en een loods in Nispen. Er werden drie jaar geleden twee mannen uit Roosendaal aangehouden omdat ze iets met de verdwijning te maken zouden hebben. Ze werden weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.



Niet steeds uitleggen

Lieve Bakens, de moeder van Jelle, heeft nu een boek geschreven. De Vlaamse vertelt aan de Antwerpse zender ATV dat ze dat heeft gedaan omdat ze het verhaal over de verdwijning van haar zoon niet meer voortdurend wil uitleggen. “Het is niet alleen dat uw zoon weg is, het laat ook zien dat je letterlijk niet meer kunt”, aldus Bakens.



Het feit dat Jelle nog steeds verdwenen is, is volgens zijn moeder 'een gruwel in uw hoofd die nooit stopt'. Het boek is geschreven in de vorm van een dagboek. “Ik heb dit wel geschreven maar dat betekent niet dat ik iets heb verwerkt, want op de vragen die ik heb, komt nooit een antwoord”, aldus Lieve Bakens.