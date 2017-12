Brandweer bevrijdt vrouw uit auto na ongeval

EERSEL - Een ernstig ongeval eerste kerstdag op de Merenweg in Wintelre. Een auto eindigde op zijn kant in de berm. Een vrouw raakte gewond.

Het ongeval gebeurde rond de klok van halfvier. De vrouw zou volgens een fotograaf ter plaatse naar het ziekenhuis zijn gebracht. De weg was enige tijd afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen.



De brandweer heeft de vrouw uit de auto bevrijd via de voorruit. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend.