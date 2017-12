Schaatsen, eten of nog even boodschappen doen: zo viert Brabant dit jaar kerst

EINDHOVEN - Lekker naar buiten met het gezin, samen eten, rondjes schaatsen op de schaatsbaan of nog éven snel de laatse kerstboodschappen doen. Iedere Brabander viert maandag Kerstmis op zijn eigen manier.

Veel Brabanders zijn lekker op pad met het gezin. Genieten van de vrije dag. Zo ook in Oisterwijk. "Dit is toch wel een leuke bezigheid tijdens kerst", vertelt een vrouw op de schaatsbaan. Samen met haar dochtertje schaatst ze rondjes. "Het gaat steeds beter met schaatsen bij haar."



Ook twee nichtjes hebben de grootste lol op het ijs. Met vallen en opstaan gaan ze de baan over. "Dit is echt leuk om te doen", vertelt een van de twee. "We gaan deze kerst nog logeren want we zijn nichtjes en doen dat vaak."Kerst is natuurlijk ook de tijd voor lekker eten. Bij de Leyhoeve in Tilburg is daarom een speciale brunch voor de bewoners van het complex. Stoverij, broodjes, tomatensoep en verschillende groentes. De keuze is reuze bij het buffet. "Mijn moeder woont hier, dus toen we hoorden dat je hier kon brunchen vandaag besloten we dat dat wel leuk zou zijn", vertelt een vrouw. Samen met het gezin genieten ze van het lekkere eten. Of ze nog een gaatje over laat voor de rest van de kerst? "Ja hoor, dat komt goed."Uit eten of thuis eten het kan allemaal. En voor diegene die maandag zelf achter het fornuis staan, zijn er gelukkig heel veel supermarkten open tijdens Kerstmis. Zo ook in Goirle. "Heerlijk dat de winkel vandaag open is. Zo heb ik geen stress in de dagen voor kerst en ook niet tijdens de kerst want het is lekker rustig in de winkel", vertelt een vrouw. Op het menu: schnitzel en garnalencocktail van 'ons moeder'. "Die staan al veertig jaar op het menu dus ook dit jaar."