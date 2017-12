Apen smikkelen van bijzonder kerstdiner in Safaripark Beekse Bergen

Apen genieten van hun kerstdiner in Safaripark Beekse Bergen

HILVARENBEEK - Niet alleen wij zitten met kerst aan een heerlijk diner. Ook de dieren in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek krijgen een feestelijke maaltijd voorgeschoteld. Voor de nijlpaarden was er een kersttaart van pompoen. En de apen werden verrast met een kerstpakket.

De kerstpakketten werden door een kerstman in het buitenverblijf van de chimpansees en gorilla's neergelegd. Na een kleine aarzeling was het pakken wat je pakken kan en lekker smullen.



De apen werden verwend met hooi, paprika en tomaten. Een meisje kijkt haar ogen uit. Maar gek vindt ze het niet. "Wij stammen af van de apen. Dus het hoort er bij, zij verdienen ook een kerstdiner." Maar ze moeten wel wat netter leren eten zegt ze lachend. "Daar moeten ze nog aan werken."



De kerstdiners voor de dieren zijn een jaarlijkse traditie. Joke Priester van Safaripark Beekse Bergen legt uit: "Wij vinden het leuk om onze dieren zo extra in het zonnetje te zetten. Ze krijgen natuurlijk elke dag goed te eten, maar nu bieden we het op een leuke manier aan met wat lekkers er bij. Dat verdienen ze gewoon."Ook op tweede kerstdag mogen de dieren nog aanschuiven voor een feestelijk diner. Dan zijn de olifanten en de bavianen aan de beurt.