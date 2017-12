Vluchtende automobilist rijdt zich klem tussen twee paaltjes

EINDHOVEN - Gierende banden, eeuwig brandende remlichten, gekke capriolen, twee paaltjes en veel te veel drank vormen de ingrediënten van een achtervolgingsverhaal in Eindhoven. De hoofdrolspeler belandde uiteindelijk in de cel. Hij bleek sowieso nog een paar dagen gevangenisstraf open te hebben staan.

Het begon er mee toen politiemensen zagen dat een automobilist op de Marconilaan weg spoot en dat de remlichten van zijn auto bleven branden. Aanleiding genoeg voor de agenten om er achteraan te gaan. De bestuurder van de auto besloot niet af te wachten en gaf gas. Volgens de politie haalde de vluchtende man vreemde capriolen uit om aan de agenten te ontkomen.



Klapband

Dat lukte totdat hij probeerde zijn auto op een fietspad tussen twee paaltjes door te wurmen en één van de banden van zijn auto klapte. De verdachte ging er rennend vandoor, maar de agenten hadden hulp gekregen van collega’s en samen dreven ze de vluchter in het nauw.



Hij had nog een paar dagen hechtenis open staan en zo veel gedronken dat hij meteen zijn rijbewijs in kon leveren.