Henk Krol haalt woede van Iran op zijn hals na weggooien zakje pistachenootjes

EINDHOVEN - Het Iraanse parlement is boos op Henk Krol omdat hij nadrukkelijk een zakje nootjes weggooide die hij van de Iraanse ambassadeur cadeau had gekregen. In een uitzending van Pownews is te zien dat de politicus uit Eindhoven de pistachenootjes in de prullenbak mikt omdat hij dacht dat alleen mannelijke parlementariërs het kerstgeschenk hadden gekregen.

Dat vond Krol maar niks. "Ik vind het dermate beledigend. Als je het goed vindt gaan de pistachenootjes om die reden de prullenbak in", zegt de voorman van 50Plus tegen Pownews. "Het is natuurlijk idioot dat je in een land als Nederland ambassadeur bent en dan de vrouwelijke Kamerleden overslaat. Nou, bij mij heeft hij zich vergist."



'Beschamende actie'

Volgens de Iraanse ambassade heeft de politicus het alleen mis. Alleen de fractievoorzitters en buitenlandwoordvoerders hebben de nootjes gekregen, ongeacht hun geslacht. "Veel Iraniërs in Nederland hebben contact opgenomen met de ambassade en willen zijn publieke verontschuldigingen voor deze beschamende actie", stelt de ambassade in een verklaring.



Het Iraanse parlementslid Hossein Naqavi Hosseini zegt tegen het Iraanse persbureau IRNA dat de actie van Krol een onmenselijke reactie is op een menselijke daad.



Krol liet dinsdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal weten dat hij 'zijn excuses aanbieden een stapje te ver vindt'. Wel geeft hij toe dat hij een foutje heeft gemaakt.



Positieve reacties

Op Twitter kreeg Krol ook positieve reacties op zijn daad.