Ivo (26) moet zijn studentenkamer verlaten, maar kan geen huurwoning vinden

EINDHOVEN - De 26-jarige Ivo Habets uit Tilburg heeft net zijn diploma gehaald, begint in januari aan zijn eerste baan en moet in maart zijn studentenstudio verlaten. Maar een nieuwe woning vinden? Dat lukt hem maar niet. "Ik ben er dagelijks mee bezig, probeer van alles, check alle websites. Zonder succes tot nu toe. Ja, de druk wordt steeds hoger om snel iets te vinden."

Habets hoort bij de starters die het moeilijk hebben op de florerende woningmarkt. Doordat de woningmarkt aantrek en de huizenprijzen stijgen, is hij een van de velen die achter het net vissen. "Ik ben al jaren op zoek, maar heb nog steeds totaal geen kans", reageerde hij op de enquête die de NOS, Omroep Brabant en de andere regionale omroepen hielden.



Hoe dat kan? "Ik verdien niet genoeg voor een geschikte huurwoning op de particuliere markt en ik maak geen kans op een hypotheek voor een koophuis. Ik sta zes jaar ingeschreven voor een sociale huurwoning, maar dat is blijkbaar nog niet lang genoeg", licht hij toe.

Geen profijt

Volgens hoogleraar Dirk Brounen hoort Habets bij de groep die niet profiteert van de hervormingen op de woningmarkt die enkele jaren geleden zijn doorgevoerd. "De overheid bemoeide zich voorheen erg met de woningmarkt. Daardoor woonden starters voordelig in een sociale huurwoning, of ze konden een goedkope hypotheek krijgen voor een koophuis."



Door de hervormingen kan dat niet meer. "Daardoor vallen juist de starters tussen wal en schip." Brounen stelt dat commerciële partijen zich in dat gat zullen duiken met projecten die wél geschikt zijn voor starters. "Maar dat kan nog wel vijf tot tien jaar duren."

Niet snel genoeg

Voor Ivo Habets uit Tilburg is dat niet snel genoeg. Hij blijft hopen op een sociale huurwoning. En als dat niet lukt? "Ja, dat weet ik nog niet. Daar moet ik echt nog over nadenken."