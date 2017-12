Raam van huis opgeblazen met zwaar vuurwerk in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een raam van een huis aan de Tuinstraat in Etten-Leur is maandagnacht opgeblazen. Vermoedelijk gebeurde dit door zwaar vuurwerk dat met tape op het raam was geplakt.

Na de knal lag de ruit aan diggelen. De luxaflex in de woning raakte ook zwaar beschadigd.

Noodruit

De bewoners zijn geschrokken, maar raakten niet gewond. Een glaszetter zorgde met het plaatsen van een noodruit voor een tijdelijke oplossing. De politie doet onderzoek.