'Stille tocht voor vermoorde vrouw uit Tilburg'

TILBURG - Er wordt woensdagavond een stille tocht gehouden voor de vrouw die zaterdagavond dood werd gevonden in de Hoogvensestraat in Tilburg. Het initiatief komt van de nabestaanden, schrijft het BD dinsdag.

De 58-jarige vrouw is door een misdrijf om het leven gekomen. Het zou volgens bekenden gaan om Hennie de Laat, al wil de politie dat nog niet bevestigen.



Rode rozen

De stille tocht begint woensdagavond om zeven uur in de Veestraat, in de buurt van huisnummer 34. Deelnemers worden verzocht rode rozen mee te nemen, aldus het BD. Op de plek waar de vrouw werd gevonden, zijn bloemen neergelegd.



Nadat de vrouw was gevonden, kamden ME'ers de hele wijk uit op zoek naar sporen. Omwonenden reageerden geschokt.