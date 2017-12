Auto van omgebrachte vrouw gevonden, uitgebreid onderzoek in Tilburg-Noord

TILBURG - De auto van de vrouw die zaterdagavond dood werd gevonden in Tilburg, is dinsdagmorgen in de Bachlaan gevonden. Een agent zag rond kwart over acht dat de Opel Corsa in de straat stond geparkeerd. Daarop is meteen een uitgebreid onderzoek gestart.

Forensisch onderzoekers en een speurhond zijn op de plek waar de auto geparkeerd staat, op zoek naar sporen. Een helikopter werd ingezet om luchtfoto's te maken. De politie zoekt naar getuigen die hebben gezien dat de auto op die plek werd geparkeerd.



Volgens een buurtbewoonster is de Opel Corsa Eerste Kerstdag op die plek neergezet. De dagen ervoor stond de auto even verderop in de straat met de neus de andere kant op.



Sectie

De eigenaresse van de auto, naar alle waarschijnlijkheid Hennie de Laat, is door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam werd zaterdagavond rond tien uur gevonden in de Hoogvensestraat. Tussen de plek waar de vrouw werd gevonden en waar haar auto stond geparkeerd, zit een afstand van enkele kilometers. Woensdag wordt sectie op het lichaam verricht. Dan wordt meer duidelijk over de doodsoorzaak.



Zondagmiddag werd in de wijk waar de vrouw werd gevonden, al uitgebreid onderzoek gedaan. In tuintjes, op daken en in rioolputjes zochten 25 leden van de Mobiele Eenheid naar sporen. Twintig rechercheurs houden zich met de zaak bezig.



Stille tocht

Woensdag wordt door nabestaanden van de vrouw een stille tocht gehouden. De tocht begint in de Veestraat. Aan deelnemers wordt gevraagd rode rozen mee te nemen.