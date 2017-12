Marga Dikken viert kerst in het ziekenhuisbed in Roosendaal.

ROOSENDAAL - De lakens zijn wit. De kamer ruikt naar ontsmettingsmiddel. Kerst vieren in het ziekenhuis vraagt om een flexibele geest. Het lichaam van Marga Dikken is ziek, maar mentaal is ze meesterlijk soepel. In het Roosendaalse Bravis ziekenhuis maakt ze er het beste van.

Op het witte kozijn staat een kerstkrans van stro met een rood lint eromheen. Een doorschijnend matglazen engeltje kijkt plechtig naar de kwetsbare Marga in haar grote ziekenhuisbed. “Mijn dochter neemt al die ‘rommeltjes mee”, zegt ze met een glimlach.



Een hapje en een sapje

"Met kerst komen ze hier aan bed een borreltje drinken. Ze nemen toastjes mee en voor mij is er dan een glaasje sap”, zegt ze met een lichte ironie. “Voor het kerstgevoel heb je liefde nodig en die voel ik echt hier aan mijn bed. Dat is het belangrijkste.”



Niet vergeten

De liefde voor Marga is ook zichtbaar als er geen naasten in de buurt zijn. Er hangen geknutselde hartjes en engeltjes boven haar bed en er staat een mini-kerstboom met ballen naast haar op het kastje. Een gekregen knuffelsneeuwpop houdt ze de hele tijd dicht tegen zich aangedrukt.

Kerst vieren in het ziekenhuis is niet wat je hoopt mee te maken, maar Marga maakt er het beste van.