Grote vechtpartij tijdens kerst in Waalwijk

De feestplek waar de vechtpartij ontstond in Waalwijk.(Foto: Foto FPMB / Marvin Doreleijers)

WAALWIJK - In Waalwijk zijn vier mannen aangehouden na een grote vechtpartij in een eetcafé aan de Hugo de Grootstraat. Die vechtpartij ontstond in de nacht van Eerste op Tweede Kerstdag. Volgens de politie waren zeker tien mensen betrokken bij de ruzie.

De ruzie werd even verderop voortgezet op straat. De politie hield daar twee verdachten aan. Volgens getuigen waren de mannen zonder uitnodiging op een besloten feest. Toen gevraagd werd aan de mannen om te vertrekken, ontstond er ruzie.



Gewonde man

Bij het eetcafé troffen agenten een gewonde man aan. Daar werden twee andere verdachten aangehouden die ook ongewenst op het besloten feest waren. De vier mannen zitten vast voor verhoor.