Brand in loods met uien Andel geblust

ANDEL - Aan de Middenweg in Andel stond dinsdagmiddag een loods met uien in brand.

Het vuur brak rond half een uit. Volgens de brandweer stonden er in het gebouw ook voertuigen.



Veel rook

De brandweer rukte met meerdere bluswagens uit om het vuur te bestrijden. De brand ging gepaard met veel rook. Om half twee was het vuur geblust.



De oorzaak van de brand is niet bekend.