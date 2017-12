Jongens (14 en 15) slingeren met auto over weg

ZALTBOMMEL - Twee jongens uit Eindhoven en Waalre zijn maandagnacht door de politie van de weg gehaald in Zaltbommel. Agenten zagen de tieners (14 en 15) op verkeersplein Alem in een stilstaande auto zitten. En dat viel op, omdat het half vier 's nachts was.

Op het moment dat de agenten naar de auto reden, vervolgde die al slingerend zijn weg. Op de Steenweg gaf de politie een stopteken.



Geen ID

De tieners hadden geen identiteitsbewijs bij zich. Het bleek uiteindelijk te gaan om jongens uit Eindhoven en Waalre. Hun ouders zijn op de hoogte gebracht van het avontuur.



De jongens hadden de auto van een van hun ouders zonder toestemming meegenomen.