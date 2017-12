Meerdere gewonden bij kettingbotsing op A27 bij Merwedebrug, in de file op Tweede Kerstdag

SLEEUWIJK - Bij een ongeluk met tenminste vier auto's op de A27 bij Sleeuwijk zijn dinsdagmiddag meerdere gewonden gevallen. Op de snelweg stond richting Utrecht tien kilometer file.

Het ongeluk gebeurde om tien voor één. Vanwege het ongeval werd de linkerrijstrook tussen Werkendam en de Merwedebrug afgesloten.



Vluchtstrookrijders

Veel automoblisten reden over de vluchtstrook. Dat meldt de VerkeersinformatieDienst VID.



Bij knooppunt Hooipolder werd een omleiding ingesteld. Verkeer richting Utrecht kreeg het advies de A59 en de A2 te volgen. De oorzaak van het ongeluk is niet bekend.Op Tweede Kerstdag zijn altijd veel mensen op pad. Het was dinsdagochtend al file rijden op de wegen naar de Efteling. Ook bij de woonboulevards was het flink druk. Ongelukken maakten het extra druk.