Marianne Vos komt tekort in Heusden-Zolder, maar maakt zich geen zorgen

HEUSDEN-ZOLDER - Marianne Vos is als vijfde geëindigd bij de wereldbeker veldrijden in Heusden Zolder. In haar tweede cross van het seizoen kwam de wielrenster uit Babyloniënbroek tekort om mee te doen aan de podiumplaatsen.

Vos startte goed, maar viel iedere ronde iets verder terug. Ze gaf op de finish een kleine halve minuut toe op de Belgische winnares Sanne Cant.

Best tevreden

"Het ging eigenlijk best wel goed", zei Vos na afloop. "Ik kon vrij goed mee. Halverwege had ik een inzinking, maar de tweede helft ging wel weer goed." Vanwege een verkoudheid was haar voorbereiding op Heusden-Zolder verre van optimaal. "Als ik dan hiernaar kijk mag ik wel tevreden zijn."





Seizoen is pas begonnen

Waar haar concurrenten er al tig veldritten op hebben zitten, is het crossseizoen van Vos pas begonnen. Anderhalve week geleden reed ze pas haar eerste veldrit, ze werd toen achtste in de Scheldecross in Antwerpen. Eigenlijk zou ze zaterdag ook starten in de Waaslandcross in Sint-Niklaas, maar die zegde ze af omdat ze last had van een verkoudheid.

Op naar het WK

Haar doel is het WK veldrijden in Valkenburg begin februari. Daar hoopt ze voor het eerst sinds 2014 weer de wereldtitel te veroveren. Ze heeft dus nog ruim een maand om de absolute kracht en topvorm te halen. Zelf maakt ze zich daar niet druk om. "Iedereen mag zich zorgen maken, dan doe ik dat niet", lacht Vos.





Ook Kaptheijns valt tegen

Ook Maud Kaptheijns uit Westerhoven deed mee in Heusden-Zolder. De 23-jarige Kaptheijns begon erg goed aan het seizoen, ze won de ene na de andere koers. Eind oktober viel ze tijdens de veldrit in Rosmalen en sindsdien haalt ze geen topniveau meer. Ook op Tweede Kerstdag kon ze niet imponeren. Ze werd 'slechts' negende.