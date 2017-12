Emoties bij laatste dienst in Sint Petrus' Bandenkerk in Son

SON - Een kerkdienst met een zwart randje dinsdagmorgen, in de Sint Petrus' Bandenkerk in Son. Voor de allerlaatste keer was er Tweede Kerstdag een eucharistieviering. Na ruim vijftig jaar moet de kerk tegen de vlakte. Afnemend kerkbezoek en gebrek aan geld zijn de redenen. "Als iedereen was gekomen en had betaald, was deze kerk opengebleven", zei pastor Piet Bakermans tijdens de dienst.

De banken aan de zijkanten van de kerk waren leeg, maar in het midden zat het vol. Veel trouwe kerkgangers hadden het er moeilijk mee. "Ik ben hier gedoopt, ik heb hier communie gedaan, de begrafenis van mijn vader is hier gehouden, ik heb mijn vormsel gedaan, ben hier getrouwd. Mijn kinderen hebben communie gedaan en vormsel", somt een vrouw met betraande ogen op. Dat het gebouw waar dat allemaal in gebeurde plat gaat, doet haar zichtbaar pijn.



"Ik kan het wel begrijpen. het kost belachelijk veel aan stookkosten. En je krijgt de kerk niet meer vol. Dus ik kan een ander gebouw best begrijpen. Maar had dit dan tenminste laten staan. Dat had voor mij veel verdriet gescheeld."





Bij een oudere man overheerst om die reden boosheid. "Ik heb geprobeerd de kerk open te houden. Maar ze hebben nooit naar ons geluisterd. ik ben daarom boos op deken Blom. En zo jammer dat de gemeente zo met deze kerk omgaat. Ik vind het kapitaalvernietiging. We kunnen in deze kerk een heleboel andere leuke dingen maken."De gemoederen over de sloop van de kerk en de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum op het Kerkplein liepen hoog op. Om de 'verziekte sfeer' trad wethouder Robert Visser af.Voor de 80-jarige pastor Piet Bakermans was de laatste dienst ook een emotioneel moment. Hij was 47 jaar pastor in de Sint Petrus' Bandenkerk. Maar na afloop neemt hij met een ontspannen glimlach afscheid van de parochianen. "Ik sta hier met een heel fijn gevoel. Toen ik hier kwam, leefde de kerk nog volop. Die is langzaamaan leeggelopen, maar de warmte is gebleven. Ondanks alles, is het toch fijn geweest."Maar Bakermans kan zijn parochianen niet troosten: "Wat hier aan liefde ligt, aan pijn en verdriet, dat kun je in je herinnering vasthouden. Maar de beleving die hier was, het bij elkaar zijn. Dat kan ik niet meer teruggeven. Dat is weg."In de buurt van waar nu de Sint Petrus' Bandenkerk staat, komt een kleinere kerk. Die gaat waarschijnlijk in de zomer van 2019 open. Tot die tijd kunnen de parochianen terecht in de kerk in Breugel.