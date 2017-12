Ziek of niet, Mathieu van der Poel is oppermachtig: 'Het is heel goed meegevallen'

HEUSDEN-ZOLDER - Even was het spannend. Veldritgrootheden Mathieu van der Poel en Wout van Aert vochten drie rondes lang een pittig duel uit. Toen ging Van der Poel ervandoor en bleek wederom dat de veldrijder uit Hoogerheide écht de allerbeste is. Óók als hij niet helemaal fit is.

De wereldbeker veldrijden in Heusden-Zolder is niet per se de favoriete cross van Mathieu van der Poel. Hij won er slechts één keer eerder, in 2015. Maar dit jaar staat er geen maat op Van der Poel.

Ziek geweest

Hij was ziek geweest, moest zaterdag een cross afzeggen, wist vooraf niet of hij wel honderd procent zou zijn. Maar in de koers bleek daar weinig meer van. "Het is heel goed meegevallen", zei Van der Poel na afloop.

Toch had hij het in het begin even zwaar. "De eerste twee ronden heb ik redelijk afgezien. Toen Van Aert aan ging heb ik even op m’n tandvlees gezeten. Ik had toen zeker niet het gevoel dat ik de sterkste was."

Solo richting finish

Zelf had hij dat gevoel misschien niet, maar het was toch echt zo: Van der Poel was oppermachtig. Na drie rondes reed hij weg van Van Aert en ging hij solo op de finish af. Op de finishlijn had Van der Poel ruim een halve minuut voorsprong op Van Aert en Laurens Sweeck.

Het was revanche voor vorige week in Namen, toen Van Aert de winst pakte en Van der Poel op een flinke achterstand reed. "Vorige week werd ik op m’n nummer gezet, deze week zijn de rollen omgedraaid."

Dik aan de leiding

Van der Poel was al leider in het wereldbekerklassement en die voorsprong breidt hij door deze zege verder uit. Met nog twee wereldbekerwedstrijden te gaan heeft Van der Poel nu 535 punten, Van Aert heeft er 445.

De andere Brabo's

Corné van Kessel uit Veldhoven werd zesde in Heusden-Zolder. De andere Brabantse deelnemers speelden geen rol van betekenis.