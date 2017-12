Familie en vrienden van Hennie de Laat (58) geschokt door haar dood

TILBURG - Vrienden en familie van de omgebrachte Hennie de Laat uit Tilburg zijn geschokt door het nieuws van haar dood. De 58-jarige vrouw uit Tilburg werd zaterdagavond dood gevonden in het centrum van Tilburg.

Een voorbijganger vond de vrouw zaterdagavond tegen tien uur. De hulpverleners stelden korte tijd later vast dat ze was overleden. Hoe de vrouw om het leven is gekomen staat nog niet vast.



Bloemen

Een goede vriendin van Hennie de Laat, die anoniem wil blijven, heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de plek waar Hennie is doodgegaan. Op die plek liggen nu bloemen. Volgens de vriendin was Hennie een echt familiemens. Ze kookte nog elk dag voor twee zoons die op zichzelf wonen en uiteraard voor haar dochter die bij Hennie woonde.



“Hennie was iemand bij wie iedereen terechtkon. Ze had met niemand ruzie. Ze had een hekel aan ruzie. De vriendinnenclub waarmee we zoveel leuke dingen hebben gedaan kan zich dan ook helemaal niet voorstellen wie Hennie kwaad zou willen doen”, aldus de vriendin.



Niks duidelijk

Volgens een familielid van Hennie is er nog helemaal niks duidelijk over haar dood. “We lazen op internet dat het om Hennie ging. Dat had de politie ons nog niet verteld.” Waarom juist Hennie de Laat om het leven is gebracht, weet hij ook niet.

Dinsdag werd de auto van Hennie gevonden in de Bachlaan in Tilburg-Noord. Hoe haar auto daar is beland, is onduidelijk.