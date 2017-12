Gaslek in voortuin Veghel

Foto: AS Media

VEGHEL - Tijdens graafwerkzaameden is dinsdagavond rond half zeven een gaslek ontstaan in de voortuin van een huis aan de Leeuwenbekstraat in Veghel.

De brandweer verrichte metingen en schakelde de netwerkbeheerder in. Totdat het lek gedicht is blijft de Leeuwenbekstraat afgesloten.