Brandende auto rijdt tegen winkel

OSS - Een Mercedes is dinsdagavond in brand gevlogen en tegen de gevel van een winkel aan de Berghemseweg in Oss gereden. De schade aan het pand bleef beperkt.



Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De auto stond voor de winkel geparkeerd. Waarschijnlijk is er korsluiting ontstaan waardoor de auto in brand vloog en vanzelf vooruit reed tegen de pui van de winkel aan.



De brandweer had het vuur snel onder controle. De winkel liep wat rookschade op. De Berghemseweg in Oss werd korte tijd afgesloten.