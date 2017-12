Nu al honderden klachten over vuurwerk in Brabant

SON - Er zijn al honderden Brabantse klachten over vuurwerkoverlast geplaatst op de website vuurwerkoverlast.nl. Het initiatief van GroenLinks wordt door veel mensen gebruikt om hun overlast van vuurwerk te melden.

In de regio Eindhoven wordt het meest geklaagd. Daar zijn meer dan 100 klachten op de site vuurwerkklachten.nl achtergelaten. Maar ook in Breda is 69 keer geklaagd.



Spam

GroenLinks laat weten dat het aantal meldingen waarschijnlijk groter is. Omdat er veel spamberichten worden verstuurd, moet alles eerst gecheckt worden voordat het op de site komt te staan. Dus het aantal daadwerkelijke meldingen is waarschijnlijk groter dan nu zichtbaar is.



Het meldpunt vuurwerkoverlast is tot en met 3 januari open op internet. Daarna wordt een totaal aantal meldingen bekend gemaakt. GroenLinks wil dat vuurwerk in de toekomst alleen nog door de overheid kan worden afgestoken.