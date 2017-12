Klein geluk: ouderen heroveren hun brievenbus

ETTEN-LEUR - Klein geluk in Etten-Leur. De zwaarbevochten brievenbus aan de Egelantier is terug. Net op tijd voor de voornamelijk oudere bewoners van een flat aan deze weg om hun nieuwjaarskaarten op de bus te doen.

Post NL haalde op veel plaatsen brievenbussen weg. Een deel kwam terug omdat Post NL ontdekte dat de maatergel doorgeslagen was. Ouderen aan de Egelantier pikten het niet en zochten de media op. Dat leverde veel aandacht op.



Trots

Mevrouw Jeanne Snijders vertelde trots te zijn met dit heugelijke nieuws. Ze is trots en blij dat haar actie, die ze met een paar andere bewoners van de flat voerde voor de terugkeer van de brievenbus, succesvol is geweest. "Nu hoef ik geen hulp meer in te roepen als ik een kaartje wil sturen naar een klein- of achterkleinkind," aldus Jeanne.



Ze heeft van andere bewoners in de flat een mooie bos bloemen gekregen en daarmee is voor haar de kous af.



