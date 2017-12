Opnieuw raak: te hoge vrachtwagen zit twee uur lang vast onder viaduct in Waalwijk

WAALWIJK - Het was weer eens raak bij het viaduct aan de Hertog Janstraat in Waalwijk. Een vrachtwagen die te hoog was voor de onderdoorgang reed zich rond halftwee dinsdagnacht klem. Het voertuig stond ruim twee uur lang vast.

Rijkswaterstaat moest langskomen voor de schade aan het viaduct. Ook de vrachtwagen raakte flink beschadigd.

Nadat hij zich had klemgereden probeerde de chauffeur de vrachtwagen zelf weer los te krijgen, maar zonder succes. Volgens de chauffeur zou zijn navigatie hebben aangegeven dat de wagen onder het viaduct paste.

Berucht

Het viaduct is inmiddels berucht. Nog geen week geleden reed een truck zich ook al klem. En in de afgelopen vier jaar kwamen zeker zeven vrachtwagens vast te zitten.