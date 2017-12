Beroving op straat door overvallers met bivakmutsen in Nuenen

NUENEN - Twee mannen met bivakmutsen hebben dinsdagnacht iemand overvallen op de Vincent van Goghstraat in Nuenen. Dat staat in een melding van Burgernet.

De overvallers waren donker gekleed. De politie is nog naar ze op zoek. Het is onduidelijk of ze iets hebben buitgemaakt en hoe het met het slachtoffer gaat.