Man met baksteen op hoofd geslagen in Den Bosch

DEN BOSCH - Een man is vorige week dinsdag met een baksteen op zijn hoofd geslagen in Den Bosch. Het nieuws werd woensdag bekendgemaakt in de hoop dat getuigen zich melden.

De zware mishandeling gebeurde 's avonds rond vijf over halfzeven op een braakliggend parkeerterrein achter restaurant de Kaserne. Over de aard van de verwondingen van het slachtoffer is niets bekend.