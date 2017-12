Biba viel 49 kilo af, de kledingbank in Eindhoven zit te springen om haar oude kleren

EINDHOVEN - Zo’n vierduizend gezinnen zijn in Eindhoven afhankelijk van de kledingbank. Daar is alleen een acuut probleem: een groot tekort aan kleren met bijzondere (grote) maten. Afgelopen week was daar opeens de helpende hand van een gulle gever: het Obesitas Centrum Máxima (MMC). Biba is een van de mensen die extreem afviel en haar oude kleding afstond.

“De grote maten zijn ontzettend lastig om aan te komen, maar wel hard nodig”, vertelt Emily Zwartkruis van de kledingbank. Ze is dan ook heel blij met de extra kleren van het MMC. “De kleding vliegt eruit. Hoe meer we hier van krijgen hoe beter.”

Heel veel grote kleren

Laat ze bij de gulle nieuwe gever nu juist een grote hoeveelheid kleren hebben die niet meer worden gedragen. “We hebben heel veel patiënten die in korte tijd nogal wat kilo’s afvallen, die hebben heel wat kleren over die ze niet meer aan kunnen”, zegt François van Dielen van het MMC.

Iemand die de nodige kleding doneerde is Biba. Ze viel in 14 maanden 49 kilo af. “Er zit 6 of 7 maten verschil tussen toen en nu”, zegt ze. “Tussendoor moet je daardoor steeds naar de winkel om nieuwe kleren te kopen.”

Genieten

Ze verwacht de te grote kleren niet meer nodig te hebben. Ze heeft geleerd om te genieten zonder de buikomvang tot ongezonde grootte te laten groeien. “Ik eet nog steeds graag. Alleen de porties zijn veranderd. En ik kan nu ook genieten van het gezelschap van anderen tijdens de feestdagen.”