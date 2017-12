Van der Poel blijft ploeg trouw: programma richting Spelen 2020 begint in Zuid-Afrika

Mathieu van der Poel in actie in Heusden-Zolder. (Foto: Veerle de Pijper)

RIJSWIJK - Veldrijder Mathieu van der Poel heeft zijn contract bij Beobank-Corendon opengebroken en met twee jaar verlengd. Van der Poel blijft in elk geval tot en met 2020 bij de ploeg. Zijn programma wordt uitgestippeld richting de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. Daar wil hij hoge ogen gooien in het mountainbiken.

"Ik voel me al jaren heel goed bij deze ploeg", zegt Van der Poel. "Bijtekenen was dan ook een logische optie. De komende jaren wil ik mij verder ontplooien als renner en mijn limieten verleggen. Wat dat betreft zitten de ploeg en ik op dezelfde lijn en dat is heel belangrijk voor mij."

Eerder werd al duidelijk dat Van der Poel voorlopig nog niet kiest voor een carrière op de weg.

Wel blijft Van der Poel ook op de weg rijden. Maar dat in functie van het veld en het mountainbiken. "Als ik na 2020 voor de weg kies, ben ik nog altijd maar 25. Dat is nog altijd een mooie leeftijd om mijn dromen op de weg te realiseren", geeft hij aan.

Zuid-Afrika

De voorbereiding van Van der Poel richting de Olympische Spelen begint al meteen na het huidige veldritseizoen. Op 10 maart rijdt hij in Stellenbosch in Zuid-Afrika de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen. Hij zal vervolgens de gehele wereldbeker afwerken.

Van der Poel is dit zeizoen oppermachtig in het veldrijden. Tweede Kerstdag won hij nog de cross van Heusden-Zolder. Hij is al dichtbij de eindzege in de wereldbeker, een klassement dat hij nog nooit won.



Nieuwe naam ploeg

De ploeg van Van der Poel, Beobank-Corendon, gaat vanaf 1 januari verder als Corendon-Circus. Beide hoofdsponsors blijven net als Van der Poel tot eind 2020 bij het team betrokken.



Van der Poel probeerde zich eerder al als mountainbiker te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2016. Dit lukte niet.