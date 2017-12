Zorginstelling Convivio (voorheen Villa Anna) in Tilburg niet meer onder verscherpt toezicht

TILBURG - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Convivio in Tilburg opgeheven. Dat schrijft de IGZ in een brief aan de directie van de zorginstelling die tot het voorjaar Villa Anna heette. Na een verhuizing in maart werd de naam gewijzigd.

De inspectie luidde in april de noodklok over de kwaliteit van de zorg aan de demente mensen bij de zorginstelling. Er waren 'hoge risico's op gezondheidsschade voor cliënten'.

In september bleek dat een aantal probleempunten al verholpen was. Er was nieuw personeel aangenomen en een nieuw Elektronisch Cliënten Dossier geïntroduceerd. Dat was echter onvoldoende om het verscherpt toezicht op te heffen.

Toezicht in september nog verlengd

In de cliëntdossiers was nog altijd onvoldoende beschreven wat de wensen en behoeften waren van de patiënt. De zorgafspraken waren onvoldoende afgestemd op de individuele wensen. Reden voor de IGZ om het verscherpte toezicht met twee maanden te verlengen.

Inspectie tevreden, toezicht opgeheven

Inmiddels zijn de inspecteurs tevreden. De problemen met de cliëntdossiers zijn opgelost. Voor twee normen waar Huis Convivio nog niet helemaal aan voldeed, zijn verbeteracties ingezet.



Directeur blij met positieve oordeel

Volgens directeur Elleke Inderfurth gaat het om twee administratieve zaken. Ze is blij met het positieve oordeel van IGZ. “We hebben ons de laatste maanden gericht op de wilsbekwaamheid van bewoners. Als ze hier komen wonen, zijn ze nog wilsbekwaam, maar als de dementie vordert, zijn ze dat niet meer. We hebben geregeld hoe we daar mee om moeten gaan. Verder waren we druk met zorgplannen en zorgdoelen. Het personeel is bijgeschoold en we hebben het Elektronisch Cliënten Dossier ingevoerd.”

Protocollen over vrijheidsbeperking

Het was niet zo dat de zorginstelling slechte zorg bood, aldus de directeur. Maar wat er gedaan werd, was niet altijd goed op papier gezet. “We hebben nu bijvoorbeeld protocollen geschreven waarin staat hoe we om moeten gaan met mensen die beperkt moeten worden in hun vrijheid. We zijn een open instelling, we mogen geen dwang toepassen. Dat betekent dat mensen met een vrijheidsbeperking moeten verhuizen.”

Teveel voor vier maanden

Dat IGZ het verscherpte toezicht in september nog een keer met twee maanden verlengde, wijt Inderfurth aan drukte. De verhuizing, het aannemen van nieuw personeel, nieuwe bewoners die erbij kwamen en dan nog alles op orde brengen voor de IGZ. “Het was teveel om allemaal binnen vier maanden te regelen. Alles kwam bij elkaar, dat was heftig, maar nu hebben we het op orde.”

In maart verhuisden de bewoners naar een nieuw modern pand en kwamen er nieuwe bewoners bij. Het nieuwe onderkomen bevalt de clienten goed, aldus Inderfurth. De zeventien bewoners hebben een eigen woonkamer, badkamer, slaapkamer. “Familie vindt het vaak ook fijn dat de clienten hun eigen spulletjes om zich heen hebben.”