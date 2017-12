Johan van Laarhoven stuurt koning een nieuwjaarskaart vanuit zijn Thaise cel

Johan van Laarhoven is sinds hij vastzit in Thailand kilo's afgevallen.Johan van Laarhoven is sinds hij vastzit in Thailand kilo's afgevallen.

TILBURG - Koning Willem-Alexander kan binnenkort een kaart verwachten uit Thailand. Het is geen traditionele vakantiekaart met een wit strand en blauwe zee. De kaart is namelijk verstuurd door de Tilburgse oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven vanuit zijn Thaise cel.

De 58-jarige Van Laarhoven wil met de nieuwjaarskaartenactie aandacht vragen voor zijn uitzichtloze situatie. Al drie jaar zit hij in een Thaise cel voor witwassen, hij is daar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 75 jaar.



Terug naar Nederland

Behalve de koning kan ook minister voor rechtsbescherming Sander Dekker een kaartje verwachten van Van Laarhoven. De Tilburger wil graag dat de minister zich in gaat spannen om hem terug naar Nederland te halen.



In totaal verstuurde Van Laarhoven tientallen nieuwjaarswensen. Onder hen onder meer premier Mark Rutte, Kamervoorzitter Khadija Arib en een aantal kamerleden. Van Laarhoven wenst hen een gelukkig 2018 toe.



Van Laarhoven stuurt ook bedankjes

De oud-coffeeshophouder stuurde ook een paar kaartjes om mensen te bedanken. Onder meer televisiemaker Filemon Wesselink en D66-Kamerlid Vera Bergkamp en de Nationale Ombudsman krijgen zo'n kaart. De Tilburger wil hen bedanken voor de manier waarop zij hem het afgelopen jaar hebben gesteund.



In Nederland loopt er ook een rechtszaak tegen Johan van Laarhoven en zijn broer Frans.