Leerlingen van basisschool De Beiaard bepalen voortaan zelf hoe laat ze naar school gaan

OOSTERHOUT - Een half uurtje eerder starten of een uur en kwartier langer doorgaan. Leerlingen van basisschool De Beiaard in Oosterhout kunnen vanaf januari zelf bepalen op welke tijden ze naar school gaan. De school start met flexibele schooltijden. Per week kan een kind maximaal 4 uur en een kwartier extra naar school. Volgens directeur Natasja Buckens maakt ongeveer 48 procent van de ouders hier gebruik van.

Tijdens de gewone lesdag, van half negen tot kwart voor drie, krijgen de leerlingen les in vakken als rekenen en taal. In de extra lesuren biedt de school verdieping, bijvoorbeeld kunstgeschiedenis, techniek en fijne motoriek. De leraren van de school geven de extra lessen, op termijn volgen mogelijk gastdocenten.

Flexklassen voor alle leeftijden

Er zijn drie flexklassen. Een klas voor peuters tot en met groep 3, een klas voor groep 4 en 5 en één voor groep 6 tot en met 8. Na de ochtendles in het flexlokaal, gaan de kinderen naar hun eigen docent.

Buckens: “We willen de leerlingen de kans bieden om extra onderwijs te volgen. Door lestijden te verschuiven, sluit het mogelijk beter aan op het ritme van de leerling. De oude lestijden hanteren we al jarenlang en zijn niet meer van deze tijd. We zijn niet bang dat de ouders ons als kinderopvang gaan zien, we bieden ook heel iets anders. We willen de leerlingen onder meer extra vaardigheden aanleren op het gebied van plannen en zelfstandigheid.”

Rooster voor half jaar vastgelegd

Ouders bepalen straks twee keer per jaar het rooster van hun kind, voor de zomervakantie en voor de kerstvakantie. Nu ligt het rooster slechts voor drie maanden vast. “Dat hebben we gedaan omdat het nieuw is. Ouders die nog niet meedoen willen misschien instappen of andersom. Uiteindelijk willen we een rooster voor een half jaar maken.”

Vrijdagmiddag vrij en snipperdag

Leerlingen kunnen de extra uren maken, zonder dat daar iets tegenover staat of ze kunnen de uren compenseren. Doordat ze op andere dagen meer uren maken, zijn leerlingen bijvoorbeeld vrijdagmiddag vrij. Alle leerlingen krijgen daarnaast een ‘groene kaart’, waarmee ze een ochtend en middag mogen ‘snipperen’. Met de snipperdag speelt de school in op de veelgestelde vraag van ouders, of hun kind een dag vrij kan krijgen.

De Beiaard is niet de enige Brabantse school die met keuzetijden werkt. Al sinds het schooljaar 2013-2014 werkt de Wilgenhoek in Hank met flexibele schooltijden. In de extra uren mogen de ouders het rooster van hun kind zelf samenstellen.