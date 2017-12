Tilburger (35) aangehouden in zaak omgebrachte Hennie de Laat (58)

TILBURG - Er is een verdachte aangehouden in de zaak van de omgebrachte Hennie de Laat (58) uit Tilburg. Het gaat om een man van 35 uit Tilburg. Hij werd woensdagmiddag om vier uur aangehouden in Breda. De vrouw werd afgelopen zaterdagavond gevonden in de Hoogvensestraat in Tilburg.

Dochter Nina bevestigde de aanhouding woensdagmiddag tegenover Omroep Brabant.



De 35-jarige Tilburger is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Hennie de Laat, laat een woordvoerder van de politie weten. Op de vraag of de verdachte een bekende is van het slachtoffer, gaat zij niet verder in. Ook kan de politie niet zeggen of er nog meer verdachten in beeld zijn.



Doorzoekingen

In vier huizen in Tilburg en Breda worden sinds woensdagmiddag doorzoekingen gedaan. Een voorbijganger vond de vrouw zaterdagavond tegen tien uur. De hulpverleners stelden korte tijd later vast dat ze was overleden. Hoe de vrouw om het leven is gekomen staat nog niet vast.



Sectie op het lichaam van het slachtoffer moet hierover meer duidelijkheid geven. De uitkomst van dit onderzoek dat woensdag is gedaan, kan volgens de politie 'langere tijd duren'. Wel is duidelijk dat de Tilburgse door een misdrijf om het leven is gekomen.



20 rechercheurs

Zo'n twintig rechercheurs houden zich fulltime met de zaak bezig. Zondag zochten ME'ers in de buurt van de Hoogvensestraat naar aanwijzingen. Ze zochten onder meer op platte daken en in tuinen van buurtbewoners. Bij het zoeken zijn volgens de politie 'verschillende voorwerpen veilig gesteld'.

De auto van Hennie de Laat, een grijsgroene Opel Corsa, werd dinsdagochtend door een agent gevonden in de Bachlaan in Tilburg. Dit is aan de andere kant van de stad, zo'n vijf kilometer van de plek waar de vrouw werd gevonden. Ook daar werd meteen uitgebreid onderzoek gedaan. Hierbij werd onder meer een helikopter ingezet om foto’s van de omgeving te maken.