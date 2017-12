Gemeente vraagt Rijkswaterstaat hulp bij horrorviaduct Waalwijk: te veel ongelukken met vrachtwagens

WAALWIJK - De gemeente Waalwijk gaat aan Rijkswaterstaat vragen of er iets gedaan kan worden aan het viaduct aan de Hertog Janstraat in Waalwijk. Al verschillende keren reden te hoge vrachtwagens zich daar klem.

Dinsdagnacht was het opnieuw raak. Een vrachtwagen die te hoog was voor de onderdoorgang reed zich klem en stond twee uur vast. De gemeente zelf kan niets doen, ze is geen eigenaar van het viaduct.



'Chauffeurs letten niet op'

Extra waarschuwingsborden lijken weinig te helpen. Volgens instructeur Frank Hensen van Bax Verkeersopleidingen letten de chauffeurs gewoon niet op. Hensen ziet het regelmatig misgaan.



“Minstens een keer in de maand strandt er iemand en vaak gaat het ook bijna mis. Dan rijden vrachtwagens er voor de helft in, maar kunnen ze nog achteruit.”



Er zijn opties om het 3,6 meter hoge viaduct veiliger te maken, bijvoorbeeld door de komst van een waarschuwingslicht. Maar de instructeur heeft er een hard hoofd in dat dat helpt.



Blind vertrouwen op navigatiesysteem

“Bij de rijopleiding besteden we genoeg aandacht aan afmetingen en gewichten. Maar beroepschauffeurs vertrouwen blind op hun navigatiesysteem. Of ze kennen de afmetingen van hun voertuig niet goed. Misschien hebben ze haast en willen ze het proberen. Het geeft echter wel flinke schade aan vrachtwagen, goederen en aan het viaduct dat iedere keer een opdonder krijgt.”