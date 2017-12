Nina (17) organiseert stille tocht voor omgebrachte moeder Hennie: 'Ik leef in een boze film'

TILBURG - "De nacht dat ik het hoorde, was een nachtmerrie. Mama leeft niet meer. Ik leef nu in een boze film." Nina Mekes kreeg eerder deze week het afschuwelijk nieuws dat haar moeder Hennie de Laat (58) dood was gevonden in de Hoogvensestraat in Tilburg. Een toevallige voorbijganger vond haar in een steeg. Hennie blijkt door een misdrijf om het leven te zijn gebracht.

Haar 17-jarige dochter is radeloos van verdriet maar bijt zich momenteel vast in het regelen van de herdenkingstocht. "Dit is het laatste wat ik voor haar kan doen. Ik wil wel honderden rozen bestellen en duizenden ballonnen, ik wil alles doen wat ik kan, zodat het mooi wordt."



Ongerust

Het leven van het 17-jarige meisje is in één klap ruw omver getrokken. Ze woonde nog thuis, haar twee oudere broers waren al wel de deur uit. Hun band was innig, liefdevol, en toen Nina die bewuste zaterdagavond haar moeder telefonisch niet kon bereiken, was ze meteen ongerust.



"We weten niet wat er is gebeurd", zegt ze. "Ook niet waarom ze daar in die straat was. Maar ik wil mijn moeder beloven dat we de dader zullen vinden. En als de politie het niet oplost, dan ga ik het oplossen."



Woonkamer vol ballonnen

Het is druk in huis, familieleden van Hennie en Nina komen samen om voorbereidingen te treffen voor de stille tocht. Nina is druk met bellen, appen. Er moet zoveel worden geregeld. En het moet mooi zijn. Perfect. Voor haar moeder.



Tilburger gearresteerd

Hoe de vrouw om het leven is gekomen, is nog niet duidelijk. Rond vijf uur, enkele uren voor aanvang van de herdenkingstocht, liet Nina aan onze verslaggever weten dat er iemand is gearresteerd. Volgens de politie gaat het om een 35-jarige man uit Tilburg. De man is woensdag om vier uur aangehouden in Breda.