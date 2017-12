Vuurwerkverkopers inmiddels gewend aan alle veiligheidsvoorschriften; 'Het valt reuze mee'

HELMOND - "Het lijkt misschien allemaal heel eng, maar het valt reuze mee", zegt Maria Klomp van De Klomp Vuurwerk in Helmond. Vuurwerkverkopers lijken inmiddels goed gewend aan alle regels rond het veilig opslaan en verkopen van alle pijlen, knallers en rotjes.

De bunker waarin de voorraad opgeslagen wordt in bij dit verkooppunt in Helmond, is eigenlijk niet meer dan een aangepast magazijn. "Aan de buitenkant hangen veiligheidsinstructies op de deur en stickers om aan te geven dat open vuur hier verboden is en dat er explosief materiaal opgeslagen ligt."





Binnen ziet alleen een geoefend oog dat er iets afwijkt van een normale ruimte met dozen op stellingen. "De dozen mogen niet tegen de muur gezet worden. Er moet altijd water tussen de muur en het vuurwerk kunnen lopen. En om te zorgen dat de sprinklers goed hun werk kunnen doen, moet er tussen de hoogste doos en het plafond minimaal 60 centimeter ruimte zitten."Het plafond of dak zelf overigens zit er 'los op' zoals dat heet. Bij een eventuele explosie vliegt dat er dus meteen af. De Klomp is nog niet gecontroleerd door gemeente Helmond of de brandweer. "Ik heb vernomen dat ze dat meestal doen op momenten dat het heel druk is in de zaak. Ik denk dat dat gebeurt omdat op er dan eerder een onachtzaam momentje in zit, zoals een doos die ergens staat waar het niet mag."Er zijn al heel wat bestellingen via de webshop binnen gekomen maar het loopt nog niet storm. "Ik verwacht de drukte pas vanaf donderdag, als mensen het ook meteen mee kunnen nemen", zegt Klomp.En de trends? "De jeugd blijft van de knallers houden en verder zie je dat mensen wel op de centjes letten. Vooral onze aanbiedingen in de folders doen het goed."