Rode rozen, witte ballonnen en vuurwerk bij herdenkingstocht voor Hennie de Laat

TILBURG - Zo'n 250 mensen hebben woensdagavond in Tilburg meegelopen in de stille tocht voor Hennie de Laat, de 58-jarige vrouw die eerder deze week door een misdrijf om het leven kwam. De tocht begon vanaf de Veestraat. De aanwezigen hadden rode rozen en witte ballonnen in de hand als eerbetoon aan Hennie.

De stoet liep onder politiebegeleiding naar de plek waar het lichaam van Hennie werd gevonden door een voorbijganger. Daar werden rozen neergelegd in een groot, rood hart van kaarsjes. Aansluitend werden de ballonnen losgelaten, gevolgd door vuurwerk en een groot applaus.



Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat de Tilburgse door een misdrijf om het leven kwam. Eerder op woensdag arresteerde de politie een 35-jarige Tilburger op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.De dochter van Hennie, Nina Mekes (17), heeft de stille tocht voor haar moeder georganiseerd. " Dit is het laatste wat ik voor haar kan doen . Ik wil wel honderden rozen bestellen en duizenden ballonnen, ik wil alles doen wat ik kan, zodat het mooi wordt", liet ze eerder weten.