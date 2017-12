Ireen Wüst pakt ticket voor de Olympische Spelen met tweede plaats op 3.000 meter

HEERENVEEN - Ireen Wüst kan haar koffers pakken voor de Olympische Spelen. De schaatsster uit Goirle werd tweede op de 3.000 meter tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen. Dat is genoeg voor een ticket voor de winterspelen van 2018. Na afloop noemde Wüst haar rit tegenover de NOS 'niet echt een toprace'.

"Maar weet je, who cares. Dit is een toernooi om tickets binnen te halen", ging ze verder. Wüst had geen antwoord op de snelle tijd van Antoinette de Jong, maar met een tweede plaats op de drie kilometer verzekerde ze zich van deelname aan de Olympische Spelen in Pyeongchang (Zuid-Korea). "Ik heb straks nog zes weken om echte topvorm te krijgen", zei Wüst ook.



De 22-jarige De Jong was de snelste in 4.02,07. Wüst zette met 4.03,39 een tweede tijd neer, voor Carlijn Achtereekte (4.03,99).