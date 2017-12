Recordtransfer voor Virgil van Dijk, Bredase verdediger van Southampton naar Liverpool

BREDA - Liverpool neemt Virgil van Dijk over van Southampton. De verdediger uit Breda maakt op 1 janauari 2018 de overstap. De 'Reds' leggen naar verluidt circa 84 miljoen neer voor de de Nederlander, daarmee is hij de duurste verdediger ooit. Hij is ook meteen de duurste Nederlandse voetballer ooit.

Van Dijk, die met voetballen begon bij het Bredase WDS '19 en in de jeugd actief was bij Willem II, had bij Soouthampton nog een contract tot medio 2022. Liverpool bevestigde de transfer woensdag via de officiële kanalen.



"Ik ben blij en vereerd dat ik Liverpool-speler word", schrijft Van Dijk op zijn Instagram-account. "Vandaag is een voor mij en mijn familie een dag om trots op te zijn, ik ga aan de slag bij één van de grootste voetbalclubs in de wereld. Ik kan niet wachten om het beroemde rode shirt voor het eerst aan te trekken en alles te geven om deze geweldige club te helpen iets speciaals te bereiken in de komende jaren."De centrale verediger bedankt iedereen die betrokken is bij Southampton. "Ik zal de club altijd dankbaar zijn voor het feit dat ze me de kans hebben gegeven om in de Premier League te spelen. Ondanks de moeilijke maanden heb ik enorm genoten van mijn tijd bij The Saints en heb ik vrienden gemaakt voor het leven."Southampton geeft aan dat het het transferbedrag een nieuw wereldrecord is voor een verdediger. Als het gaat om de ruim 84 miljoen euro die in Engeland genoemd wordt, is Van Dijk ook met afstand de duurste Nederlandse voetballer ooit.Bij Liverpool wordt Van Dijk, die met rugnummer vier gaat spelen, ploeggenoot van voormalig PSV'er Georginio Wijnaldum. Daarnaast treft de international twee oude bekenden, Sadio Mané en Nathaniel Clyne maakten in de afgelopen twee jaar de overstap van Southampton naar Liverpool.