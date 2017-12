Drama voor Dai Dai Ntab, geen Olympische Spelen na dubbele valse start

HEERENVEEN - Dai Dai Ntab werd gezien als één van de favorieten voor een ticket voor de Olympische Spelen op de 500 meter, maar de schaatser uit Oisterwijk heeft zonder een meter te schaatsen een streep door de winterspelen van 2018 moeten zetten. 'Ik heb zin om dingen kort en klein te slaan.'

Een dubbele valse start betekent diskwalificatie voor de 23-jarige Ntab. De winst ging naar Ronald Mulder, hij reed de 500 meter in 34,49. Kai Verbij (34,81), die door de diskwalificatie van Ntab zijn race zonder tegenstander moest rijden, en Jan Smeekens (34,87) maken het podium compleet.



'Ik geloof het nog niet echt'

"Ik heb nog nooit zo'n rotgevoel gehad in mijn leven, ik heb zin om dingen kort en klein te slaan", zei Ntab kort na afloop van het moment waarop zijn Olympische droom in duigen viel tegenover de NOS. "Ik was hartstikke gespannen, maar dat ben ik wel vaker."



Ntab krijgt steun van voormalig schaatsers en veel schaatsfans, kritiek is er op de starter die lang wachtte met zijn startschot. "De starter wachtte lang, ik ga daar niet op de goede manier mee om. Ik voelde na de eerste keer dat hij zo ongelofelijk lang wacht. Daar hou je dan rekening mee, maar ik maak een foutje. Ik beweeg. Waarom? Ik weet het niet. Ik heb er geen verklaring voor. Dit is me nog nooit overkomen."



Door de diskwalificatie komt Ntab in februari niet in actie op de Olympische Spelen. "Ik geloof het nog niet echt, maar dat komt nog wel denk ik. Het is gewoon balen, ik heb er geen woorden voor nu."